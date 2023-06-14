Четыре игрока ЦСКА отправились в национальные сборные своих стран

Четыре футболиста московского ЦСКА отправились в национальные сборные своих стран в рамках июньской международной паузы. Именами игроков делится пресс-служба «красно-синих».

Так, помогать своим национальным командам будут Хорхе Карраскаль (сборная Колумбии), Виктор Мендес (сборная Чили), Бактиёр Зайнутдинов (сборная Казахстана) и Хесус Медина (сборная Парагвая).

Напомним, что остальные игроки, не вызванные в национальные сборные, будут находиться в отпуске до 26 июня. После серебряный призёр РПЛ и обладатель Кубка России приступит к подготовке к новому сезону. Подготовительный цикл будет состоять из двух сборов.