Корнеев считает, что «Зениту» необходим новый форвард

Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев уверен, что питерскому «Зениту» нужен новый, более сильный форвард, так как имеющиеся в распоряжении тренерского штаба команды нападающие не справляются со своей работой.

«Зениту» бы взять кого‑то в нападение, это создаст дополнительную конкуренцию. Пока эти двое, Кассьерра и Сергеев не справляются и наверняка с ними работают индивидуально, но происходит ротация, они не могут найти баланс», - рассказал Корнеев в эфире «Матч-Премьер».

Напомним, что уже 15 июля питерцы сыграют первый официальный матч сезона-2023/24. В соперниках – обладатель Кубка России – столичный ЦСКА.

Орлов прокомментировал выступление «Зенита» на предсезонном турнире