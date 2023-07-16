Хавбек ЦСКА Обляков — о поражении в Суперкубке России: «Все победы ещё впереди»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился комментарием после матча за Суперкубок России с «Зенитом». Напомним, «армейцы» проиграли подопечным Сергея Семака в серии пенальти (0:0, 4:5 — по пен.).

«Мы скучали по этой атмосфере. Спасибо за поддержку, она была невероятная. Все победы еще впереди», — написал Обляков в своем телеграм‑канале.

25-летний футболист не смог принять участие в матче против «Зенита». Наставник ЦСКА Владимир Федотов заявил, что у игрока есть небольшая травма.

В первом туре чемпионата России – 2023/24 «армейцы» в гостях сыграют с екатеринбургским «Уралом». Матч пройдет 22 июля. Арбитр должен дать свисток о старте поединка в 13:00 по мск.