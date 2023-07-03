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Тренер ЦСКА Федотов: «Не вижу разницы между сборами в России и Австрии»

03 Июля 2023 • 18:15 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Столичный ЦСКА продолжает подготовку к новому сезону под руководством Владимира Федотова. Специалист оценил условия подготовки «армейцев» к сезону в России, сравнив со сборами в Австрии.

«Не вижу никаких отличий в сборах от Австрии, здесь великолепные условия, а погода позволяет влиться на максимальную мощность», - цитирует Федотова официальный сайт «Матч ТВ».

Тренер пояснил, что его игроки имеют все удобства для тренировок и восстановления: тренажерный зал, два идеальных футбольных поля, сауны, бассейн. Помогает подготовке и прекрасная погода.

Напомним, что с 26 июня по 4 июля «армейцы» Москвы готовятся к новому сезону в Новогорске.
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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