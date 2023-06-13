Федотов — об игре ЦСКА в суперфинале Кубка России: «Чрезмерное желание завоевать трофей сковывало нас»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением об игре своей команды в суперфинале Кубка России против «Краснодара» (1:1, 6:5 — пен).

По мнению специалиста, ЦСКА провёл не лучший свой матч, так как раскрыться в атаке «армейцам» помешало волнение.

«ЦСКА в суперфинале Кубка не выдал суперматч. Чрезмерное желание завоевать трофей сковывало нас и мешало показывать более зрелую игру в атаке», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА стал победителем Кубка России впервые с 2013 года. Всего в своей истории «армейцы» выигрывали этот турнир 13 раз.

По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, набрав 58 очков в 30 проведённых матчах. Чемпионом же в пятый раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», с которым «армейцы» 15 июля сыграют за Суперкубок России.