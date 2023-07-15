​Широков: Суперкубок не оправдал ожиданий в плане качества игры

В матче за Суперкубок России играли «Зенит» и ЦСКА. 90 минут основного времени командам не хватило для того, чтобы забить хотя бы один мяч. Дело дошло до серии пенальти, где удача улыбнулась питерцам.

По словам экс-игрока сборной России Романа Широкова, в плане качества игры Суперкубок не оправдал ожиданий.

«В плане качества игры ожиданий от этого матча было больше», - сказал Широков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Широков также отметил, что его удивило решение Роберта Ренана пробить решающий пенальти «паненкой».

Матчи первого тура Премьер-лиги пройдут с 21 по 23 июля включительно.