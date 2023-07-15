Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил победу «Зенита» в Суперкубке России.

- Для вас герои матча - это Кержаков и Акинфеев?

- В серии пенальти всё зависит от вратарей. Кто сумел принести победу, тот и герой, но Игорь, как всегда, был на высоте. Перед серией я был уверен, что один удар он возьмёт точно. Так оно и получилось.

- С точки зрения техники Акинфеев всё правильно сделал в ситуации с ударом Бакаева?

- Пенальти не поддаётся анализу. Тут нет берущихся и неберущихся ударов. Здесь свои правила.

- В целом в основное время лучше выглядел ЦСКА?

- Да, именно так. Я даже был приятно удивлён таким ходом игры. ЦСКА выглядел лучше «Зенита». Жалко, что не забили.

- Вы поняли замены «армейцев» в конце матча?

- Мы не можем гадать. Наверное, у кого-то кончались силы, у ЦСКА ведь был короче отпуск, у игроков сводило ноги.

- После этой игры у вас нет ощущения, что в следующем сезоне «Зениту» будет сложнее, чем в предыдущие?

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- Я так не думаю. У команд-соперниц было мало времени на подготовку, они пока в стадии тренировочного процесса.

- То есть конкуренты будут только выстраивать свою игру, а «Зенит» войдёт в сезон с готовым рисунком?

- Я так не думаю. Трансферное окно завершается в сентябре. Вы уверены, что команды не приобретут новых футболистов? Давайте посмотрим на это в сентябре. Всё ещё впереди.