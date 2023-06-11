Виллиан Роша: «При встрече без проблем пожму руку Соболеву»

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша после сегодняшней победы в Суперфинале Кубка России высказался о нашумевшей истории заключительных туров минувшего сезона РПЛ. Напомним, в дерби «Спартака» и ЦСКА в рамках 28 тура РПЛ (2:1) форвард «красно-белых» адресовал бразильцу неприличный жест.

«Конфликт с Соболевым закрыт, мы все уже решили и при встрече я без проблем с ним поздороваюсь и пожму руку», - заявил Роша «Матч ТВ», добавив, что всё, что случилось - уже давно прошло.

Напомним, что после скандальной ситуации Соболев заработал четырёхматчевую дисквалификацию. В рамках неё нападающий уже пропустил игры 29 и 30 туров РПЛ и не сыграет в двух стартовых турах сезона грядущего.