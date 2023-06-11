Карраскаль на русском языке рассказал о своём будущем

Полузащитник столичного ЦСКА Хорхе Карраскаль на русском языке заявил, что остаётся в московской команде на будущий сезон.

«Да, конечно», - ответил колумбиец на вопрос корреспондента Sport24 о своём будущем.

Напомним, что вторая половина прошедшего сезона РПЛ для лучшего дриблёра мира оказалась не слишком удачной. Карраскаль потерял своё место в основе и неоднократно начинал игры на скамейке запасных.

Выступает латиноамериканец в ЦСКА уже полтора года – с февраля 2022 года. Стоимость 25-летнего футболиста Transfermarkt оценивает в 8 млн евро. До переезда в Москву Карраскаль был игроком «Ривер Плейта».