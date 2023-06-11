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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карраскаль на русском языке рассказал о своём будущем

11 Июня 2023 • 20:36 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Полузащитник столичного ЦСКА Хорхе Карраскаль на русском языке заявил, что остаётся в московской команде на будущий сезон.

«Да, конечно», - ответил колумбиец на вопрос корреспондента Sport24 о своём будущем.

Напомним, что вторая половина прошедшего сезона РПЛ для лучшего дриблёра мира оказалась не слишком удачной. Карраскаль потерял своё место в основе и неоднократно начинал игры на скамейке запасных.

Выступает латиноамериканец в ЦСКА уже полтора года – с февраля 2022 года. Стоимость 25-летнего футболиста Transfermarkt оценивает в 8 млн евро. До переезда в Москву Карраскаль был игроком «Ривер Плейта».

 

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ЦСКА Москва Хорхе Карраскаль
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