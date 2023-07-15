Карасёв обратился с напутствием «Зениту» и ЦСКА

Главный арбитр матча «Зенит» - ЦСКА Сергей Карасёв в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед игрой.

- Матч за Суперкубок у вас третий в карьере. Какие воспоминания от первых двух? Можно ли их наложить на работу сегодня?

- Прекрасные воспоминания. В 12-м году в Самаре, как сейчас помню, «Зенит» - «Рубин». Потом «Зенит» - ЦСКА в 16-м. И сейчас «Зенит» - ЦСКА опять. Топовые команды, это самое главное. Я думаю, сегодня будет красивый футбол, а мы сегодня ничем не помешаем этому действу. Тем более, столько болельщиков. Честно говоря, давно забытые чувства.

- Что касается вашего баланса, у вас положительный баланс в матчах «Зенита» и отрицательный - в матчах с ЦСКА. Это как-то может влиять, вы обращаете на этой внимание?

- Нет, я столько лет в этой профессии, с 2008 года в Премьер-лиге. Если балансы считать и умножать, это голова опухнет. Я выхожу на поле конкретно в день матча, анализирую, как будут играть команды, плюс что-то просматриваю. Что-то накопилось - анализирую, но никакие цифры здесь не действуют.

- Вопрос касается сегодняшнего противостояния. На что по-судейски вы будете обращать внимание в игре «Зенит» - ЦСКА? Потому что эта пара вам попадалась не так часто.

- На всё обращаю внимание, это долго рассказывать. Такая же подготовка к матчу, как у команд, которые анализируют действия друг друга. Также и мы. Мы всех приблизительно знаем и что от кого знать, часто судили эти команды, поэтому хочу пожелать удачи, показать красивый футбол.