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Пономарёв — о Карраскале: «Сейчас с футболистами бесполезно разговаривать — они все богатые»

01 Июля 2023 • 13:56 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал слова бывшего спортивного директора «Локомотива» и «Зенита» Игоря Корнеева о том, что полузащитник «армейцев» Хорхе Карраскаль играет не на своём уровне.

По мнению ветерана, сейчас футболистов сложно наказывать за плохую игру. Пономарёв отметил, что Карраскалю необходимо доказывать свою состоятельность главному тренеру команды Владимиру Федотову, иначе клуб от него избавится.

«Можно штрафовать его, но только если это прописано в контракте. Сейчас с футболистами бесполезно разговаривать — они все богатые и на сумасшедших контрактах, их может испугать только потеря денег. Ему нужно дать шанс. Но если он продолжит снова тянуть лямку, то он него нужно будет избавляться», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, Карраскаль перешёл в ЦСКА в феврале 2022 года из «Ривер Плейта». В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «армейцев» 34 матча, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Корнеев Хорхе Карраскаль Владимир Пономарёв
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