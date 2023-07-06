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Агент Вагнера Лава заявил, что его клиент никогда не перешёл бы в «Зенит»

06 Июля 2023 • 14:07 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Эвандро Феррейра, агент бывшего игрока ЦСКА Вагнера Лава, отреагировал на информацию о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» выкупит Фернандеса у бразильского «Интернасьонала» за 360 тысяч евро.

По словам Феррейры, Вагнер Лав никогда бы не перешёл в стан принципиального соперника ЦСКА. При этом агент призвал не осуждать выбор Фернандеса, который защищал цвета московского клуба на протяжении 10 лет.

«Мы не в праве осуждать выбор Марио или любого другого футболиста. Могу лишь точно сказать, что Вагнер никогда бы не перешёл в «Спартак» или «Зенит», потому что всегда ценил ЦСКА и любовь болельщиков», — цитирует агента Metaratings.

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В общей сложности в составе «армейцев» защитник провёл 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца с российским паспортом в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Вагнер Лав Эвандро Феррейра Марио Фернандес
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