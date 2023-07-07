Грушевский заявил, что Медина не видит разницы между «Спартаком» и ЦСКА

Известный российский шоумен, а также поклонник столичного ЦСКА Михаил Грушевский порассуждал о слухах, что связывают вингера «армейцев» Хесуса Медину с переходом в московский «Спартак».

«В моей системе ценностей переход из ЦСКА в «Спартак» — достаточно эксцентричное явление, поэтому отношусь к этим новостям с недопониманием. Но для него что ЦСКА, что «Спартак» — примерно одинаковый набор букв, в отличие от Марио Фернандеса он не является легендой клуба. Поиграл полтора года и решил уйти туда, где предложат больше», - цитирует Грушевского «Спорт-Экспресс».

Ранее новости о возможном переходе латиноамериканца в стан «красно-белых» прокомментировал легендарный футболист «Спартака» Андрей Тихонов.