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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» обошёл ЦСКА и установил рекорд по победам в Суперкубке

15 Июля 2023 • 19:45 Комментировать (1)
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

В субботу «Зенит» и ЦСКА сражались в Казани за Суперкубок России. За 90 минут основного времени футболисты не смогли забить хотя бы один гол. Как следствие, трофей был разыгран в серии одиннадцатиметровых ударов, где верх взяли питерцы.

Как мы уже сообщали, «Зенит» стал обладателем Суперкубка России в восьмой раз. Этот показатель является новым рекордом. Питерцы обошли как раз ЦСКА – «армейцы» выигрывали этот трофей семь раз.

В субботу, 22 июля, «Зенит» и ЦСКА проведут свои первые матчи в новом чемпионате России. Питерцы будут играть против «Пари НН», а москвичи – против «Урала».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит
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Комментарии (1)
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TEREX
15 Июля 2023 в 19:53
МАЛАЦЫ !!! пара малинькую звЁздачку пришывать..)) визЁт пабидитилям в энтай латареи...))
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