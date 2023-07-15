​«Зенит» обошёл ЦСКА и установил рекорд по победам в Суперкубке

В субботу «Зенит» и ЦСКА сражались в Казани за Суперкубок России. За 90 минут основного времени футболисты не смогли забить хотя бы один гол. Как следствие, трофей был разыгран в серии одиннадцатиметровых ударов, где верх взяли питерцы.

Как мы уже сообщали, «Зенит» стал обладателем Суперкубка России в восьмой раз. Этот показатель является новым рекордом. Питерцы обошли как раз ЦСКА – «армейцы» выигрывали этот трофей семь раз.

В субботу, 22 июля, «Зенит» и ЦСКА проведут свои первые матчи в новом чемпионате России. Питерцы будут играть против «Пари НН», а москвичи – против «Урала».