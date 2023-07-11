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Агент Селюк рассказал, как «Зениту» стоит поступить с Венделом

11 Июля 2023 • 15:56 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о ситуации с полузащитником «Зенита» Венделом, который отказывается возвращаться в стан «сине-бело-голубых».

По мнению агента, петербургский клуб допускает ошибку, платя бразильским легионерам слишком высокую зарплату, так как футболисты с радостью подписывают такие контракты, но затем начинают нарушать их условия. Селюк считает, что «Зениту» следует преподать урок другим игрокам и не отпускать Вендела.

«Зенит» должен сделать очень важную вещь, чтобы другим было неповадно. Они должны платить зарплату, но Вендел никуда не уйдёт. Поверьте мне, тогда не он будет напрягать «Зенит», а уже «Зенит» его напряжёт так, что его карьера закончится», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Напомним, Вендел перешёл в «Зенит» осенью 2020 года из лиссабонского «Спортинга». В составе «сине-бело-голубых» 25-летний полузащитник успел провести 88 матчей, забить 15 голов и отдать 13 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Селюк Маркус Вендел
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