Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от Суперкубка, в котором сыграют «Зенит» и ЦСКА.

- На какую команду поставите перед игрой?

- Ставок не делаю, но «Зенит» выглядит предпочтительнее. Хотя я бы не стал говорить, что для ЦСКА этот матч будет безнадежен. Мы видели, что в предсезонном турнире питерцы были не так убедительны, как в прошлом сезоне. Была одна победа, ничья и поражение. Не все пока получается. Так что нельзя сказать, что команда подходит к Суперкубку во всеоружии. Правда, прошло больше недели с турнира до Суперкубка, «Зенит» мог подтянуться, сыграться.

- «Армейцы» пока никого не купили, а сезон уже начинается. Как это оцениваете?

- Это беспокоит. Нет усиления, а оно необходимо. И так были проблемы, а еще и игроки ушли. Очевидно, что ЦСКА стал слабее. Наверное, сейчас Федотов что-то ищет, ведь трансферное окно не закрыто. Я уверен, что приобретения будут. В клубе понимают, что надо усиливаться, и они всегда это делали. Наверняка идут переговоры, просто раньше времени никто не будет об этом говорить. А так, у «армейцев» всегда все неплохо с селекцией, если посмотреть историю.

- Можно ли ждать сюрпризов от ЦСКА в плане тактики?

- Федотов – консерватор, а не новатор, поэтому что-то новое вряд ли будет. Это видно по его работе в «Сочи» и «Оренбурге». Он идет последовательно, основательно. Хорошо работает внутри команды. Но вряд ли он чем-то ошарашит.

- То есть мы увидим привычный нам ЦСКА?

- Думаю, да. А что тренер может предпринять? Может, Федотов и хотел бы, но для этого нужны люди.

- У «Зенита» тоже есть свои нюансы: Кузяев уехал, Вендел отсутствует, травмированы Клаудиньо и Родригао, еще не адаптировался Ду Кейрос, не в оптимальной форме Кассьерра. Это создаст проблемы питерцам?

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- Поэтому «Зенит» и не был так хорош на предсезонном турнире. Но, тем не менее, команда все равно неплохо выглядит. Виден потенциал и есть понимание, что игроки прибавят. Все делается последовательно и обосновано.

- Кузяев, Вендел и Клаудиньо – это центр поля. Как «Зенит» будет играть в средней линии в Суперкубке?

- Кузяева и не было на турнире. Мы видим вытеснение наших молодых футболистов, что не радует. Посмотрим, как получится, потому что есть хорошая обойма, которая не опускается ниже определенного уровня.

- Общественность ждет объявления трансфера Марио Фернандеса. Зачем он «Зениту», и сможет ли закрепиться в составе?

- Это игрок хорошего уровня, такие ребята всегда пригодятся. Питерцы могут играть в три защитника, и он тогда будет третьим. В любом случае, какое-то разнообразие в тактике у «Зенита» появится. Другой вопрос, как этот переход был обставлен. Но это другая история.

- Какой футбол мы увидим завтра? Вряд ли это будет что-то яркое?

- Не думаю, что команды будут осторожничать. Можно играть раскрепощено. Конечно, любой команде хочется выиграть трофей, но мне кажется, соперники будут раскрываться и давать играть. Хотя и те, и другие не находятся в оптимальном состоянии, поэтому страховочные моменты тоже будут иметь место. Лучше аккуратнее играть в обороне и пытаться наказать соперника. В составах хорошие футболисты, и шанс забить всегда представится.

Елена Григорьевская