Семшов – о ретроматче: «Ничья – самый лучший результат для болельщиков»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов в четверг вечером сыграл в ностальгическом ретроматче между сборной России и питерским «Зенитом» (1:1). Команды вышли на поле в максимально приближенных составах к 2008 году – году, когда российские команды завоевали самые громкие достижения на европейской арене.

«Ничья с забитыми мячами – лучший результат для болельщика. Безусловно, прекрасное проведение таких мероприятий, приходят болельщики поддержать, после футбола между игроками – обязательно общение, все рассказывают, кто чем занимается, где теперь работает», - цитирует Семшова «Спорт-Экспресс».

Ретроматч, напомним, завершился со счётом 1:1. На гол Евгения Алдонина в составе сборной России ответил форвард «Зенита» Павел Погребняк.