Бышовец: «Качество игры «Зенита» зависит уже не столько от главного тренера, сколько от Клаудиньо и Малкома»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о действующем чемпионе станы «Зените».

Специалист посетовал на то, что российские футболисты «сине-бело-голубых» не прогрессируют, а игра команды зависит не от работы тренера Сергея Семака, а от бразильских футболистов в составе.

«Мне кажется, что качество игры «Зенита» зависит уже не столько от главного тренера, сколько от таких игроков, как Клаудиньо, Малком, Вендел», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

Напомним, что 15 июля «Зенит» встретится с ЦСКА в матче за Суперкубок России. Игра состоится в Казани и начнётся она в 17:00 по московскому времени.