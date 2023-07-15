Бывший игрок «Динамо» и «Крыльев Советов» Алексей Медведев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем Суперкубке.

- Что подсказывает ваша интуиция? Какой будет итог матча?

- На бумаге сейчас предпочтительнее выглядит «Зенит», но я видел его матчи в товарищеском турнире в Питере, и бросается в глаза, что команда находится не в оптимальной форме. Она выглядела не так убедительно. Но кубок есть кубок.

- Какой получится игра: сдержанной или раскрепощенной?

- Думаю, будет много голевых моментов, потому что когда команды еще не набрали оптимальной формы - не получается плотной игры, когда футболисты не дают ничего сделать друг другу. Поэтому игроки будут часто упускать своих визави и в обороне не так плотно действовать. Отсюда будет много моментов, чтобы забить и много голов.

- Со стороны «Зенита»?

- Да нет. С обеих сторон. Хотелось бы посмотреть, в каком состоянии сейчас находится ЦСКА, потому что то один футболист от них ушел, то второй собирается уходить.

- Уход Медины – это большая потеря для ЦСКА?

- Я бы не сказал, что команда от него зависела, но он был заметной фигурой в стане «армейцев».

- Пишут, что ЦСКА может покинуть еще и Карраскаль.

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- Да, я читал об этом. Не знаю, почему так происходит. Надо быть внутри команды, чтобы ответить на данный вопрос. Федотову виднее, он выбирает путь дальнейшего развития команды.

- Если возвращаться к Суперкубку, ждете серию пенальти, или игра завершится в основное время?

- Болельщики уже соскучились по официальным матчам, поэтому чем дольше будет длиться встреча, тем лучше. Пусть играют и дополнительные время, и серию пенальти.

- В которой будет преимущество у ЦСКА из-за наличия Акинфеева?

- Почему? В «Зените» тоже посторонних людей нет.

- Можно ли по этому матчу будет сделать выводы о предстоящем сезоне РПЛ?

- Да нет. Это только начало чемпионата, и еще много времени впереди. Понятно, что очень важно начать сезон с трофея и для «Зенита, и ЦСКА. И не только взять трофей, а просто стартовать с победы. Это придает уверенности. Как начнешь, так сезон и может пойти.

Елена Григорьевская