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Кубок России

Карраскаль — о Кубке России: «Я очень счастлив, это очень важная победа для меня»

12 Июня 2023 • 13:21 Комментировать
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о победе над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России (1:1, 6:5 — пен).

Колумбийский футболист признался, что очень счастлив завоевать свой первый трофей в футболке ЦСКА.

«Такое счастье завоевать первый трофей на поле и разделить это с товарищами по команде. Я очень счастлив, мы отметим эту победу все вместе. Это очень важная победа для меня», — цитирует Карраскаля ТАСС.

Напомним, что победа в этом турнире стала для ЦСКА первой за последние 10 лет. Всего в своей истории «армейцы» выигрывали Кубок России 13 раз.  

Сам Карраскаль в завершившемся сезоне провёл за «красно-синих» 34 матча, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Цвета «армейцев» 25-летний колумбиец защищает с февраля 2022 года.   

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Хорхе Карраскаль
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