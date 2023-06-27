«Верона» и московский ЦСКА на данный момент активно обсуждают будущее аргентинского форварда Адольфо Гайча. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

24-летний форвард не намерен возвращаться в Россию и желает остаться в Италии. При этом, ЦСКА хочет получить за него сумму в 4,5 млн евро, в то время как «Верона» не готова на это согласиться и предлагает «армейцам» существенно меньшие деньги.

Как отмечает наш источник, за ситуацией наблюдают еще несколько клубов, заинтересованные в форварде ЦСКА.

Напомним, что контракт аргентинца с ЦСКА действует ещё 2,5 года – до окончания 2025 года.

Ранее о том, что «Верона» намерена сохранить Гайча, сообщил агент молодого игрока.