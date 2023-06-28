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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чанов: «В РПЛ есть, кому побороться с «Зенитом»

28 Июня 2023 • 21:34 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Бывший тренер вратарей столичного ЦСКА Вячеслав Чанов порассуждал о грядущем сезоне Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» будет стараться завоевать шестой кряду чемпионский титул. Эксперт полагает, что в чемпионате России есть команды, готовые конкурировать с питерцами.

«Надеюсь на то, что такие команды есть. Минувший сезон показал, что соперничать мог с ним и ЦСКА. И если бы не матч в Питере, где немного судьи напортачили, «армейцы» приблизились бы к питерцам гораздо ближе. Но заявочное окно длится до 1 сентября, пока делать прогнозы рано», - цитирует Чанова портал Rusfootball.

В прошедшем сезоне ЦСКА занял второе место в РПЛ, отставая от «Зенита» в турнирной таблице на 12 очков после 30 прошедших туров.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Вячеслав Чанов
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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