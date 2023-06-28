Чанов: «В РПЛ есть, кому побороться с «Зенитом»

Бывший тренер вратарей столичного ЦСКА Вячеслав Чанов порассуждал о грядущем сезоне Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» будет стараться завоевать шестой кряду чемпионский титул. Эксперт полагает, что в чемпионате России есть команды, готовые конкурировать с питерцами.

«Надеюсь на то, что такие команды есть. Минувший сезон показал, что соперничать мог с ним и ЦСКА. И если бы не матч в Питере, где немного судьи напортачили, «армейцы» приблизились бы к питерцам гораздо ближе. Но заявочное окно длится до 1 сентября, пока делать прогнозы рано», - цитирует Чанова портал Rusfootball.

В прошедшем сезоне ЦСКА занял второе место в РПЛ, отставая от «Зенита» в турнирной таблице на 12 очков после 30 прошедших туров.