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Кобелев назвал Вендела лучшим распасовщиком РПЛ

26 Июня 2023 • 20:06 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев уверен, что Маркус Вендел из питерского «Зенита» по праву является лучшим распасовщиком РПЛ.

«Лучше Вендела для меня на этой позиции никого нет. Пусть он и менее заметен, чем те же Клаудиньо и Малком, но то, какой он объём работы выполняет – впечатляет», - признаётся Кобелев Legalbet.

В минувшем сезоне Вендел принял участие в 33-х официальных играх за «Зенит», забил девять голов и отдал пять голевых передач. В команде 25-летний бразилец находится уже почти три календарных года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Кобелев Маркус Вендел
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