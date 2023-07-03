Круговой: «Цель «Зенита» на предстоящий сезон — шестое чемпионство подряд и Кубок России»

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о задачах «сине-бело-голубых» на следующий сезон.

По словам футболиста, «Зенит» намерен не только выиграть своё шестое чемпионство подряд, но и побороться за победу в Кубке России.

«Нам хочется каждый год выигрывать чемпионат России. Хочется ещё победить и в Кубке страны. Лично я его ещё не завоёвывал», — цитирует Кругового «Спорт-Экспресс».

Также защитник признался, что пройти весь сезон без поражений очень сложно, однако в каждом матче петербуржцы стараются демонстрировать свой максимум.

Напомним, что «Зенит» является победителем пяти последних розыгрышей РПЛ кряду, однако Кубок России «сине-бело-голубые» не выигрывали с 2020 года.