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Антон Заболотный: «Мы идеально понимаем друг друга с Чаловым»

14 Июня 2023 • 00:39 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Форвард ЦСКА Антон Заболотный высказался о своём одноклубнике и нападающем «армейцев» Фёдоре Чалове. По мнению Заболотного, Чалов является идеальным напарником для него на футбольном поле.

«Мы понимаем друг друга, знаем, кто и куда должен открываться. С ним вообще очень легко играть», - признался Заболотный в комментарии для «Матч ТВ».

Единственным минусом форвард назвал то, что играть впереди приходится нападающим не вместе.

«Он играет подо мной», - пояснил Заболотный.

В прошедшем сезоне на счету Заболотного четыре гола и пять ассистов. Чалов набрал 24 гола во всех турнирах и пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный Фёдор Чалов
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