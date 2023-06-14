Антон Заболотный: «Мы идеально понимаем друг друга с Чаловым»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный высказался о своём одноклубнике и нападающем «армейцев» Фёдоре Чалове. По мнению Заболотного, Чалов является идеальным напарником для него на футбольном поле.

«Мы понимаем друг друга, знаем, кто и куда должен открываться. С ним вообще очень легко играть», - признался Заболотный в комментарии для «Матч ТВ».

Единственным минусом форвард назвал то, что играть впереди приходится нападающим не вместе.

«Он играет подо мной», - пояснил Заболотный.

В прошедшем сезоне на счету Заболотного четыре гола и пять ассистов. Чалов набрал 24 гола во всех турнирах и пять голевых передач.