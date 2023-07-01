Отец Кузяева: «Мы очень рады, что «Бешикташ» проявляет интерес, но ждём новых предложений»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, высказался о возможном переходе 30-летнего футболиста в «Бешикташ».

«Мы очень рады, что «Бешикташ» проявляет интерес к моему сыну. Мы рассматриваем варианты и ждём новых предложений», — цитирует Адьяма Кузяева Fanatik.

Ранее сообщалось, что помимо «Бешикташа» интерес к российскому полузащитнику также проявляют клубы из топ-5 лиг Европы.

Напомним, вчера, 30 июня, истёк срок действия контракта Кузяева с «Зенитом», поэтому опытный футболист сможет перейти в другой клуб бесплатно на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Кузяев провёл за «сине-бело-голубых» 35 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 10 миллионов евро.