Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на Суперкубок.

- Какие у вас ожидания от Суперкубка?

- У ЦСКА было много травмированных в товарищеских встречах с «Динамо», и команда играла молодежным составом. Во втором матче этого Братского кубка мне ребята понравились. Они переигрывали динамовцев, но когда в игру вступили основные ребята, все встало на свои места. Если у ЦСКА будут проблемы с составом, ему будет сложно против «Зенита», у которого обойма и так сильнее.

- У «Зенита» тоже есть некоторые проблемы. Кузяев уехал, Вендела нет, возможно, не сыграет Клаудиньо, травмирован Родригао, пока адаптируется Ду Кейрос, набирает форму Кассьерра. То есть, не все так гладко.

- Без проблем не бывает. Это ведь основные футболисты команды. Но у «Зенита» в атаке в любом случае более мастеровитые ребята, чем в ЦСКА. Если «армейцы» выключат из игры Малкома, Клаудиньо, то шансы есть.

- Учитывая, что у «Зенита» сильная атака, а у ЦСКА самая проблемная позиция – оборона, мы увидим много голов?

- Не думаю, что будет забито много мячей. Все-таки это кубковая игра. Первая в сезоне.

- То есть соперники будут осторожничать?

- Хотелось бы увидеть яркий футбол, но первая игра – это всегда волнение. Некоторые говорят, что это выставочная встреча, но я с этим не согласен. Все-таки чемпион страны, обладатель кубка. В любом случае каждый хочет себя показать. Тем более, через неделю начнется сезон, и всем хочется стартовать хорошо и создать задел на чемпионат.

- Как отнеслись к переходу в «Зенит» Марио Фернандеса? Все-таки игрок возрастной. Зачем он питерцам?

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- Я никогда не смотрю в паспорт, а только на то, как человек работает. Если он пашет, как волк, почему он не должен играть? Раньше любой тридцатилетней футболист считался ветераном. Так что для меня, если человек сильнее молодого парня, почему он не должен выходить на поле? Молодой должен играть на голову выше, чтобы выходить в составе. А так тренер всегда отдаст предпочтение опытному футболисту.

- В случае с Марио Фернандесом смущает даже не его возраст, а то, что он в прошлом году провел за свой клуб всего пять матчей.

- Это да, смущает. Но мне сложно судить, в какой он сейчас форме. Не думаю, что Марио сразу начнет играть. Нужно время подготовиться и набрать хотя бы процентов 70 своей формы. А так, насколько я знаю, это серьезный парень, который ответственно подходит к работе. Поэтому я думаю, он поможет «Зениту».

- По ЦСКА больно ударит уход Медины?

- Да. Не очень хорошо все получилось. Переход из ЦСКА в «Спартак» - это нагнетание обстановки среди болельщиков. Но жизнь футболиста коротка. Ему предложили лучшие условия. Осуждать его я не могу. Все бывает. И конфликт с тренером тоже. Любой игрок имеет свое мнение, но в футболе все просто – вышел на поле и доказывай, что ты прав.

- Пока в ЦСКА нет приобретений. Это осложнит ему ситуацию?

- Любой тренер ищет игроков, которые усилят команду. Это жизнь. Но есть Гинер, и меня подкупает в нем то, что он никогда деньги на ветер не бросает. В целом приходят ребята, которые показывают приличный футбол. Здесь можно надеяться только на Гинера.

Елена Григорьевская