Стала известна сумма, за которую ЦСКА выкупил Мойзеса у «Интернасьонала»

Стала известна сумма, за которую ЦСКА выкупил у «Интернасьонала» бразильского защитника Мойзеса.

По информации Globo Esporte, сумма сделки составила 1,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что контракт Мойзеса с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года с возможностью продления ещё на сезон.

В минувшем сезоне Мойзес провёл в составе «армейцев» 36 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильского защитника в 5 миллионов евро.

Напомним, что в прошедшем сезоне ЦСКА завоевал серебряные медали чемпионата России, а также стал обладателем Кубка страны.