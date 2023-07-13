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Пономарёв: «Марио Фернандес — игрок не обороны»

13 Июля 2023 • 18:37 Комментировать
Зенит
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ЦСКА Москва
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15.07 17:00

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об оборонительных навыках экс-игрока «армейцев» Марио Фернандеса.

«Марио — игрок не обороны, он свободный художник, который ни за что не отвечает. Он и в ЦСКА много проигрывал, из-под него игроки забивали. Он — мальчик для кухарок, вот они его обожают», — заявил эксперт в интервью «Газете.Ру».

По его мнению, появление экс-игрока российской сборной в составе «Зенита» в матче за Суперкубок России может придать дополнительной интриги встрече с ЦСКА. Пономарёв считает, что в обороне «сине-бело-голубых» случится разлад после перехода Фернандеса.

Напомним, что Марио Фернандес, выступавший за ЦСКА с 2012 по 2022 год, прошёл медосмотр для петербургского «Зенита», который может быть представлен уже в ближайшее время.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Марио Фернандес Владимир Пономарёв
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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