​У болельщиков возникли проблемы с проходом на Суперкубок России из-за «палёных» билетов

В субботу вечером в Суперкубке России играют «Зенит» и ЦСКА. Чемпион и обладатель национального кубка разыгрывают первый трофей нового сезона в Казани на «Ак Барс Арене». Перед игрой у некоторых болельщиков возникли трудности с проходом на стадион. Как сообщает «Чемпионат», проблема заключалась в том, что билеты не считывались.

«Очень много «палёных» билетов, у кого-то штрихкоды не срабатывают, потому что кто-то по их билету уже прошёл», - рассказал один из сотрудников «Ак Барс Арены».

Отметим, что на страницах портала LiveResult проходит текстовая трансляция матча «Зенит» - ЦСКА.