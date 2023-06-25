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Игрок ЦСКА Эджуке может перейти в турецкий клуб

25 Июня 2023 • 11:05 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке, выступавший в минувшем сезоне в берлинской «Герте» на правах аренды, может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщает Fotospor.

По информации источника, нигерийский футболист не желает оставаться в московском клубе и рассчитывает сменить своё место работы. Отмечается, что интерес к Эджуке проявляет «Трабзонспор». Сейчас в Турции ожидают решения главного тренера команды Ненада Белицы по возможному трансферу.

В прошедшем сезоне 25-летний Эджуке провёл за «Герту» 21 матч, отметившись в них тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нигерии в 5,5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Герта Трабзонспор Чидера Эджуке
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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