Обляков: Чалов — лучший игрок ЦСКА в прошлом сезоне

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос о лучшем игроке команды по итогам минувшего сезона.

«Наверное, Фёдора Чалова выделю. Понятно, что у нас есть Игорь Акинфеев, но первое место все же отдам Феде. Он реально выдал крутой сезон», — приводит слова Облякова предматчевый журнал Суперкубка России.

В сезоне-2022/23 Чалов забил 24 мяча и записал на свой счет 6 результативных передач в 41 матче с учетом всех турниров. Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА завоевал серебряные медали РПЛ и стал обладателем Кубка России.

В эти минуты ЦСКА играет с «Зенитом» в матче за Суперкубок страны. За всеми событиями поединка можно следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.