ЦСКА опубликовал на своём канале в YouTube интересное видео с Игорем Акинфеевым в главной роли. Капитан «армейцев» провёл тренировку с микрофоном на груди. Болельщики смогли послушать, что Акинфеев говорит во время занятий.

Первый официальный матч в сезоне 2023/2024 ЦСКА проведёт уже в субботу, 15 июля. Команда Владимира Федотова будет играть против «Зенита» в Суперкубке. Битва за трофей пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене».

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате России и выиграл национальный кубок.