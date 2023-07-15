Михаил Кержаков рассказал, как отбивал пенальти

Питерский «Зенит» начал свои выступления в новом сезоне с победы в Суперкубке России, команда обыграла оппонентов из ЦСКА в серии пенальти. Разумеется, одним из главных героев матча в таких обстоятельствах стал голкипер - в данном случае питерский, Михаил Кержаков. Он рассказал о том, как отражал опасные удары с одиннадцатиметровой отметки в исполнении оппонентов - армейцев.

- Отбитые удары? Никаких подсказок не было, чисто интуитивно. Я посмотрел, кто и как бьёт, но действовал по интуиции, по каким-то признакам бьющего, - цитирует слова Михаила Кержакова Championat.com.

Кержаков отразил два удара в послематчевой серии.