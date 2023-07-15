​ЦСКА назвал состав на битву против «Зенита» в Суперкубке

В субботу вечером в Казани пройдёт матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. Главный тренер московской команды Владимир Федотов включил в стартовый состав таких футболистов:

Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Мендес, Мухин, Чалов, Заболотный.

Битва между «Зенитом» и ЦСКА на «Ак Барс Арене» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.

Отметим, что в прошлом сезоне ЦСКА занял второе место в Российской премьер-лиге и выиграл Кубок России.