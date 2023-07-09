Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин — о поражении ЦСКА в матче с «Динамо»: «Такие игры клуб не красят» эксклюзив

09 Июля 2023 • 13:53 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение «армейцев» в первом матче Братского кубка против «Динамо» (0:5).

«Такие игры клуб не красят. Психологически игроки недостаточно подготовились к матчу. Плохо, что в этой игре получил травму Илья Агапов, это не сулит ничего положительного. К таким турнирам всё равно надо подходить профессионально. А так игроки вышли на расслабоне и не показали свой уровень.

«Динамо» мне понравилось больше, могу выделить того же Захаряна, но «бело-голубым» помогли ошибки соперника. «Динамо» только строится, рано говорить о каких-то серьёзных изменениях. Видно, что команда теперь будет похожа на «Оренбург». У ЦСКА вообще не было настроя на игру.

Моменты с Мединой и Фернандесом? Лично меня это не смущает, идёт плодотворная подготовка к сезону», — сказал Масалитин.

Вторая игра между «Динамо» и ЦСКА состоится сегодня, 9 июля. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Валерий Масалитин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июля
16:42 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, готов ли Бойе к переезду в РПЛ
16:06 · Россия. Премьер-лига
В «Болонье» опровергли информацию об интересе к Карраскалю
15:54 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Лукин: «Уже думаем о Суперкубке, это наша первая мысль»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, где Гайич хочет продолжить карьеру
15:32 · Россия. Премьер-лига
Медина станет единственным трансфером «Спартака» в полузащиту
15:18 · Россия. Первая лига
Гаджиев подтвердил назначение Бердыева главным тренером махачкалинского «Динамо»
15:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева: «Серьёзных предпосылок к тому, чтобы Игорь куда-то перешёл нет»
15:09 · Россия. Первая лига
Бердыев возглавит «Динамо» из Махачкалы
14:23 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Спартаку» надо воспитывать дух победителя
14:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Ранджеловича: «Лазар не вернётся в Россию»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Личка заявил, что «Динамо» не дотягивает по уровню до «Зенита»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Масалитин — о поражении ЦСКА в матче с «Динамо»: «Такие игры клуб не красят» эксклюзив
13:27 · Россия. Премьер-лига
Камоцци назвал Соболева и Дзюбу лучшими нападающими РПЛ
12:08 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» сообщили об уходе Варелы
11:48 · Россия. Премьер-лига
Зуев может перейти в «Сочи»
Все новости
Рекомендуем