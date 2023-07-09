Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение «армейцев» в первом матче Братского кубка против «Динамо» (0:5).

«Такие игры клуб не красят. Психологически игроки недостаточно подготовились к матчу. Плохо, что в этой игре получил травму Илья Агапов, это не сулит ничего положительного. К таким турнирам всё равно надо подходить профессионально. А так игроки вышли на расслабоне и не показали свой уровень.

«Динамо» мне понравилось больше, могу выделить того же Захаряна, но «бело-голубым» помогли ошибки соперника. «Динамо» только строится, рано говорить о каких-то серьёзных изменениях. Видно, что команда теперь будет похожа на «Оренбург». У ЦСКА вообще не было настроя на игру.

Моменты с Мединой и Фернандесом? Лично меня это не смущает, идёт плодотворная подготовка к сезону», — сказал Масалитин.

Вторая игра между «Динамо» и ЦСКА состоится сегодня, 9 июля. Начало — в 16:30 по московскому времени.