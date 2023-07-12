Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович может перебраться в Россию в летнее трансферное окно.

По сведениям издания «Спортски Журнал», «Зенит» уже давно наблюдает за 22-летним футболистом, а теперь в борьбу за серба вступил и московский «Спартак». Напомним, ранее Эракович не стал переходить в «Краснодар», который предлагал ему сотрудничество.

Как сообщает источник, «Црвена Звезда» готова расстаться со своим защитником, но хочет заработать на трансфере не менее шести миллионов евро.

Отмечается, что приоритетом для Эраковича остается Европа, однако хороший контракт может убедить его приехать в РПЛ.