Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче за Суперкубок России, в котором «Зенит» обыграл ЦСКА по пенальти после нулевой ничьей.

Губерниев в своём телеграм-канале поздравил «Зенит» с победой и отметил, что скучная игра была ожидаемой.

«Без «медин» и «карраскалей» ЦСКА вполне способен держать ноль. И да, «армейцы» были ближе к победе. Моментов было больше. Ну а в серии пенальти Кержаков опять что-то кому-то доказал! Молодец», - написал Губерниев.

На следующей неделе стартует новый чемпионат России. «Зенит» и ЦСКА проведут свои матчи первого тура 22 июля: питерцы будут играть против «Пари НН», а москвичи – против «Урала»