Сенников оценил шансы «Зенита» стать чемпионом в шестой раз подряд

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников поделился мыслями о будущем сезоне в исполнении питерского «Зенита». Подопечные Сергея Семака могут стать чемпионами России в шестой раз подряд.

«По «Зениту» пока непонятно вообще. Но если из команды никто не уйдет, то с ним очень сложно будет бороться. Понятно, что это явный фаворит в следующем сезоне», - рассказал Сенников «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что «Зениту» прийти к шестому чемпионству может помешать психологический спад, который наступает у команды тогда, когда отсутствует конкуренция.

«Мы видели, как «Зенит» несобранно провел концовку сезона и очень много пропускал», - пояснил Сенников.

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