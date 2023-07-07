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Сычёв: «Медина прочитает много интересных вещей про себя в сети»

07 Июля 2023 • 22:25 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Бывший российский форвард Дмитрий Сычёв оценил потенциальный переход Хесуса Медины из столичного ЦСКА – в «Спартак». Новость об этом появилась в пятницу, 7 июля.

«Конечно, это будет резонансное событие. Активных фанатов сейчас на трибунах нет, но обструкция на играх исключена. Но в соцсетях он много про себя интересного узнает, ему помогут перевести», - цитирует Сычёва «Матч ТВ».

Напомним, что Медина является игроком ЦСКА на протяжении последних полутора лет. Он перебрался в армейский клуб зимой 2022 года. В минувшем сезоне в его активе 25 матчей, в рамках них он оформил восемь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Дмитрий Сычёв Хесус Медина
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