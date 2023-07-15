​В матче за Суперкубок между представителями «Зенита» и ЦСКА возник конфликт

В субботу в Казани проходит матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. В конце первого тайма на поле и около него развивался конфликт с участием футболистов и других представителей команд. Началось всё с того, что сотрудник питерского клуба задел коробкой с бутылками сидящего на газоне Милана Гайича. Это и спровоцировало накал эмоций. К счастью, ничего серьёзного не случилось. Арбитр Сергей Карасёв лишь показал несколько жёлтых карточек, в том числе Клаудиньо и Фёдору Чалову.

Следить за поединком между «Зенитом» и ЦСКА можно в текстовой трансляции на LiveResult.