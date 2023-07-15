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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В матче за Суперкубок между представителями «Зенита» и ЦСКА возник конфликт

15 Июля 2023 • 18:53 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

В субботу в Казани проходит матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. В конце первого тайма на поле и около него развивался конфликт с участием футболистов и других представителей команд. Началось всё с того, что сотрудник питерского клуба задел коробкой с бутылками сидящего на газоне Милана Гайича. Это и спровоцировало накал эмоций. К счастью, ничего серьёзного не случилось. Арбитр Сергей Карасёв лишь показал несколько жёлтых карточек, в том числе Клаудиньо и Фёдору Чалову.

Следить за поединком между «Зенитом» и ЦСКА можно в текстовой трансляции на LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Фёдор Чалов Клаудиньо Милан Гайич
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