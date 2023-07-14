​Акинфеев – о матче с «Зенитом»: «Понимаем, кто нам противостоит»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сказал несколько слов перед матчем против «Зенита» в Суперкубке.

«У нас новый вызов. «Зенит» слабее не становится, покупает хороших футболистов. Это хороший шанс для нашей молодёжи, чтобы прогрессировать.

Мы понимаем, кто нам противостоит. Нужно выходить с холодной головой и показывать свой футбол. Наши болельщики должны видеть горящие глаза», - сказал Акинфеев журналистам.

Матч «Зенит» - ЦСКА в Суперкубке России пройдёт в субботу, 15 июля. Стартовый свисток на «Ак Барс Арене» прозвучит в 17:00 по московскому времени.