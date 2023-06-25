Кобелев — о Братском кубке: «Это просто два товарищеских матча»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о проведении Братского кубка, за который «бело-голубые» сразятся с ЦСКА.

Специалист отметил, что обеим командам сейчас нужны спарринги, поэтому товарищеские матчи перед началом нового сезона пойдут им только на пользу.

«Как бы эти встречи не называли, это просто два товарищеских матча. В сегодняшней ситуации обоим клубам нужны хорошие спарринги, поэтому в любом случае все будут между собой играть. Вряд ли кто-то поедет за границу», — цитирует Кобелева Metaratings.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России динамовцы заняли девятое место в турнирной таблице. ЦСКА же стал вторым, опередив «сине-бело-голубых» на 13 очков. Первый матч между этими командами в рамках Братского кубка состоится 8 июля.