Жирков не считает, что гегемония «Зенита» плохо влияет на РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о влиянии пятого подряд чемпионства «сине-бело-голубых» на РПЛ.

Жирков выразил мнение, что если «Зенит» сможет сохранить костяк команды, то другим клубам будет сложно составить ему конкуренцию. Однако эксперт не считает, что гегемония петербуржцев негативно сказывается на российском чемпионате.

«В Германии тоже один и тот же чемпион уже 10 лет. В других чемпионатах такая же тенденция. И у нас так», — приводит слова Жиркова «Чемпионат».

Напомним, Жирков выступал за «Зенит» с 2016 по 2021 год. В составе петербургской команды защитник трижды становился чемпионом России.