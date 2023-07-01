Ледяхов: «Почему «Спартаку» нельзя поздравить Бакаева с днём рождения? Мы же не в лесу живём»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов отреагировал на новость о том, что московский клуб поздравил с днём рождения своего экс-футболиста Зелимхана Бакаева, который сейчас выступает за «Зенит».

Ледяхов поддержал такой жест со стороны «Спартака», отметив, что в данной ситуации клуб показал себя с наилучшей стороны.

«Почему «Спартаку» нельзя поздравить Бакаева с днём рождения? Мы же не в лесу живём. Зелимхан — воспитанник клуба. Это нормальные человеческие отношения между «Спартаком» и Бакаевым», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Напомним, Бакаев перешёл в «Зенит» минувшим летом. За «сине-бело-голубых» 27-летний полузащитник успел провести 26 матчей, забить три гола и отдать две результативные передачи.