Алаев — о Суперкубке России: «Великолепный старт сезона»

Глава РПЛ Александр Алаев высказался после победы «Зенита» над ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 — по пенальти).

«Потрясающая атмосфера матча, великолепный старт сезона. Благодарен болельщикам, организаторам и прежде всего командам за этот праздник. Всех поздравляю со стартом сезона», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

Функционер добавил, что надеется увидеть такое же большое количество болельщиков на матчах предстоящего сезона Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА, который прошел в Казани, посетило более 40 тысяч зрителей.