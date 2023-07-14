Бышовец предположил, у кого больше шансов выиграть Суперкубок

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец уверен, что петербургская команда имеет больше всего шансов на победу в Суперкубке России.

Бышовец подчеркнул, что между «Зенитом» и ЦСКА ожидается напряженный и интересный матч. Оценивая выступления «Зенита» в Кубке PARI Премьер против «Црвены Звезды» и «Фенербахче», Бышовец отметил, что команда оставила хорошие впечатления в первом матче и создала много голевых моментов во втором.

В связи с этим, Бышовец полагает, что шансы на победу в Суперкубке России у «Зенита» немного выше.

«Думаю, матчи минувшего турнира были максимально приближены к официальным», – сказал Бышовец «Матч ТВ».