Быстров: «Если Коваленко готов конкурировать с бразильцами «Зенита», пускай приходит»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался о возможном переходе полузащитника «Сочи» Александра Коваленко в петербургский клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах 19-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Если он готов конкурировать с бразильцами, пускай приходит. Если будет сидеть, как Бакаев, Адамов и другие ребята, то закончит слишком рано», — цитирует Быстрова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Коваленко выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. В составе самарской команды полузащитник провёл 30 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 2,8 миллиона евро.