Пономарёв выделил фаворита в матче за Суперкубок России «Зенит» - ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка между «армейцами» и «Зенитом» за Суперкубок России.

«Конечно, игра будет очень интересная. Кто победит? Процентов 60 я бы отдал «Зениту» и 40 — ЦСКА. «Армейцы» разочаровали в матчах с «Динамо», а «Зенит» очень хорошо готов», — приводит слова Пономарёва «Газета.Ру».

Матч «Зенит» - ЦСКА пройдет 15 июля. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 17:00 по московскому времени.

Добавим, что действующим обладателем данного трофея является команда Сергея Семака. В прошлом году санкт-петербургский клуб в матче за Суперкубок переиграл «Спартак».