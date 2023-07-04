Лукас Минейро, агент полузащитника «Фламенго» Виктора Уго, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал интерес «Зенита» к своему клиенту.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб намерен заполучить 19-летнего футболиста в рамках сделки по возможному переходу Клаудиньо во «Фламенго».

«Да, он интересен «Зениту», — заявил агент игрока.

Отметим, что за первую команду «Фламенго» молодой бразилец успел провести 57 матчей, забить пять голов и отдать четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Уго в 3 миллиона евро.

Напомним, что свой первый матч в новом сезоне «Зенит» проведёт 15 июля против ЦСКА в рамках Суперкубка России. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.