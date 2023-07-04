Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Уго подтвердил интерес «Зенита» к 19-летнему бразильцу эксклюзив

04 Июля 2023 • 17:14 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Лукас Минейро, агент полузащитника «Фламенго» Виктора Уго, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал интерес «Зенита» к своему клиенту.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб намерен заполучить 19-летнего футболиста в рамках сделки по возможному переходу Клаудиньо во «Фламенго».

«Да, он интересен «Зениту», — заявил агент игрока.

Отметим, что за первую команду «Фламенго» молодой бразилец успел провести 57 матчей, забить пять голов и отдать четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Уго в 3 миллиона евро.

Напомним, что свой первый матч в новом сезоне «Зенит» проведёт 15 июля против ЦСКА в рамках Суперкубка России. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фламенго Виктор Уго Лукас Минейро трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
17:32 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Я нападающий, от меня требуют голы» 1
17:23 · Россия. Премьер-лига
Юран: Дубль Трошечкина? Я ему сказал, чтобы оставил голы на чемпионат
17:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Уго подтвердил интерес «Зенита» к 19-летнему бразильцу эксклюзив
17:14 · Россия. Премьер-лига
«Акинфеев заслужил памятник» — Валерий Новиков
17:06 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов высказался об интересе «Ференцвароша» к Кузяеву
17:05 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил, что «Спартак» интересовался Бойе
17:00 · Россия. Премьер-лига
В «Торино» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Санабрии
16:50 · Россия. Премьер-лига
​Личка выбрал состав на свой дебютный матч в «Динамо»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Кудряшов может заинтересовать клубы РПЛ этим летом»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Селюк: Не все европейские команды могут оплатить трансфер Мохамеда Конате
16:35 · Россия. Премьер-лига
​Кузяев останется в «Зените» - известна зарплата игрока
16:24 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА рассказали о переговорах по возвращению Фернандеса
16:20 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: Если «Спартак» хочет бороться с «Зенитом», придётся переплачивать за игроков
16:14 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» интересовался тремя нападающими, в том числе автором покера в ворота «Реала»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Ерохин: Если Кузяев хочет поиграть в Европе, то он должен исполнить свою мечту
Все новости
Рекомендуем